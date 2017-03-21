意外時，四十九歲外傭聞墮物巨響走出村屋查看，發現傷者後通知外籍僱主報警。警員到場將傷者送院（見圖），惜抵醫院搶救無效死亡。警員封鎖現場調查，發現二樓外牆工作台其中一個狗臂架及一塊木板脫落墮地，相信事主因此一同墮下，相信案件無可疑，列工業意外通知勞工處調查意外原因。
維修工人六米高台墮斃
意外時，四十九歲外傭聞墮物巨響走出村屋查看，發現傷者後通知外籍僱主報警。警員到場將傷者送院（見圖），惜抵醫院搶救無效死亡。警員封鎖現場調查，發現二樓外牆工作台其中一個狗臂架及一塊木板脫落墮地，相信事主因此一同墮下，相信案件無可疑，列工業意外通知勞工處調查意外原因。
限韓令內地客大減 復活節遊韓 劈價兩成
中國「限韓令」升溫，北韓最近失驚無神射導彈，令南韓局勢外弛內張，內地旅客訪韓人數急跌，反而有利港人平價遊韓。旅遊業議會公佈復活節外遊團費，一般團平均收費較去年上調百分之三，深受哈韓族追捧的南韓團團費則...
2017-03-21
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江底挖出逾萬錢幣兵器 明代「江口沉銀」傳說屬實
四川考古部門在眉山市岷江、錦江江底，挖掘出逾萬件錢幣、銀錠、兵器（見圖），證實明代末年起義軍領袖張獻忠兵敗時「江口沉銀」並非傳說。 明崇禎十七年，起義軍領袖張獻忠在成都建立大西國，張獻忠其後...
2017-03-21
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巴西總統強調 出口肉類有品質保證
巴西是肉類出口大國，惟當地政府早前揭發，大型肉類企業疑賄賂農業部官員、政客，取得食品安全證明，出售過期、變質等問題肉類。總統特梅爾指，只是少數肉類企業違規，強調該國出口肉類有品質保證，他更邀請多國使節一同品嚐傳統巴西燒烤。 特梅爾周日召見農業部長、外貿部長、肉類商人了解事件，再向外國駐當地使節講解案件調查進度，希望有關國家對巴西肉類品質保持信心，重申可安心食用巴西肉類。他表示，當局稍後會公布受事件影響國家、地區名單、涉及公司名單，執法部門亦會加快調查涉事企業。並強調，全國約四千八百間肉類企業，僅二十一間企業懷疑違規。中國、歐盟稱，已要求巴西政府交代事件；瑞士駐巴西大使表明，...
2017-03-21
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屋苑連錄高價成交
樓市氣氛持續造好，部份二手屋苑再錄高價交投，美聯高級營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣18座頂層單位，面積約為611方呎，屬3房間隔，連天台，望海景，以770萬元沽出單位，呎價約為12602元，創屋苑同類...
2017-03-21
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連日急升惹證監關注 美圖倒跌逾11% 蒸發300億
早前股價已錄得11連升的美圖，昨天下午一度再急漲28%，帶動公司市值一度逼近1000億元。不過，市場突然傳出，證監會關注美圖股價異動，計劃向券商索取交易紀錄，觸發北水等買盤急撤，消息令股價急轉直下，最終倒跌逾11%收市。由昨天的高位計起，短短一個半小時，市值便蒸發了接近300億元。 市場人士指出，近期證監會連番出手打擊細價股炒風，包括勒令創業板公司駿傑（8188）在上市當日停牌，至今還未復牌。雖然證監會出手的消息只屬傳言，但炒家「寧可信其有」，紛紛沽貨離場，避免資金因證監會「落閘」而長期鎖死，美圖股價亦因此戲劇性地單日急轉彎。消息指，證監會索取交易資料的對象，主要是...
2017-03-21
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連續8季40球 美斯創神蹟
巴塞隆拿周日西甲靠王牌美斯梅開二度，主場4:2反勝逾半場少踢一人的華倫西亞。此子今季各賽事累積四十一球，成西甲唯一能連續八季入球突破四十大關的球員，獲教練安歷基捧為神一樣。 美斯歷來第一百次為巴塞單場入兩球或以上，也領軍兩度奪得領先優勢，最終險勝中堅文加拉上半場已被逐的蝙蝠軍團4:2，落後少踢一場的一哥皇家馬德里兩分。美斯各賽事近十四戰入十二球，連續八季入球數逾四十成西甲第一人。 安歷基向美斯致敬道：「所有舊紀錄在他面前變得微不足道，未來也不可能有人刷新，因為他是神一般的存在。」
2017-03-21
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花見季節 東瀛賞櫻圖鑑
踏入3月花見季節，各位櫻花迷必定準備飛到日本各處賞櫻。不過出遊前，不妨留意日本氣象協會最新發表的本年度第三回櫻花開花預想報告，裏面介紹日本四大島的櫻花季節，本月由東京及福岡揭開序幕，一直賞至5月中、下...
2017-03-21
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包面Chilam陪做治療 袁詠儀 甜繞夫漫步 腳痛速瘉
凍齡男神張智霖（Chilam）和太太袁詠儀去年合體亮相內地節目搵銀逾億，賺到笑的Chilam今個月終於有時間留港唞唞，仲笑說好得閒可配合恨生女的愛妻「造人」。日前下午，因腳痛閉關半個月的靚靚，在包包面...
2017-03-21
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社論——重溫「放鬆吓啦香港人」
聯合國發表「全球快樂報告」，港人開心指數上升，在一百五十多個國家/地區中，香港排名中游位置，不過不失。以現今香港政治、經濟、社會各方面狀況來看，樣樣不差，港人只要調適心態，多作正面思維，懂得釋放壓力，必然可以活得更快樂。 聯合國由一二年起連續第五年公佈全球快樂指數，以一個地區人均生產總值、預期壽命、社會支援、人生抉擇自由、社會貪污及慷慨風氣六項指標，作出評分，結果挪威被評為全球最快樂國家，而排名墊底國家包括經衝突不斷的也門、南蘇丹等。至於香港，今年排名上升四位至第七十一，高過位列七十九的中國，表現有進步，但仍有改進的空間。 不少人形容香港是福地，雖然沒有天然資源，港人憑才智...
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閘中尋寶——問鼎高峰大熟再捷
第六場三班千二米，文廄「摯友無敵」今季兩戰所負不遠，近期兩度試閘似趕工夫，月初谷閘一課沿途放領，末段稍騎走勢有勁度，已及爭勝水準。已逾兩年未勝之馬應有求交代決心。同場呂廄三歲澳洲PP「美妙星」初度上陣...
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