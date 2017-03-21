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﻿維修工人六米高台墮斃

2017-03-21 列印
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　　沙田排頭村發生奪命工業意外，一名六十一歲姓鍾工人，昨晨十一時許，在一間有逾五十年歷史，站在正進行外牆維修工程的村屋二樓工作期間，從離地六米的工作台墮下傷重死亡。

　　意外時，四十九歲外傭聞墮物巨響走出村屋查看，發現傷者後通知外籍僱主報警。警員到場將傷者送院（見圖），惜抵醫院搶救無效死亡。警員封鎖現場調查，發現二樓外牆工作台其中一個狗臂架及一塊木板脫落墮地，相信事主因此一同墮下，相信案件無可疑，列工業意外通知勞工處調查意外原因。
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