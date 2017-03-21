﻿曾健超放棄上訴今服刑

前公民黨成員曾健超被指在佔中期間襲擊警員，早前在九龍城裁判法院被判一項襲警及兩項拒捕罪名成立，被判監五星期，但獲准保釋等候上訴。曾健超昨在社交網站facebook表示，經過深思熟慮後決定放棄上訴，今早會到高等法院處理有關法律程序後，便會即時服刑，扣減假期後或須服刑三十一天。



有心理準備為抗爭付出



他強調，參與社會運動已有心理準備及知道抗爭是要付出代價，亦清楚明白當晚所作的部份行為是法例不容許，自己必須為自己的行為負責，但重申當晚向警員潑灑的只是水，並非尿液或腐蝕性液體，「我會為自己所做的行為負責，但我決不會接受各種沒有發生、誣陷我的指控」。他又指，現時選擇放棄上訴並不是軟弱退縮，希望得到大家諒解與支持。