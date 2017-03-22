﻿巴西肉禁輸港 三超市下架

巴西肉商被揭用化學劑為腐爛肉類「化妝」，對外出口，食後可致癌，「黑心肉」驚魂籠罩全球﹗中國早前下令口岸扣查所有由巴西進口的肉類。本港食安中心昨晚宣佈禁止巴西冷藏、冰鮮肉類及禽肉等進口，牽連頗大，三間超市把巴西凍肉下架，大快活宣佈暫停叉燒供應，添好運昨天更一度停售牛肉點心。



巴西政府上周五查獲國內二十一間肉商，為過期肉類添加酸性和其他化學品，甚至含致癌物質，以改善腐爛肉類外觀及掩蓋臭味，部份肉類或受沙門氏菌污染。本港食安中心昨晚表示，即時禁止巴西冷藏、冰鮮肉類及禽肉進口。



添好運改用印度牛肉



巴西是本港凍肉主要供應地，佔入口量逾三成，今年一月入口超過四千萬公斤，突然禁止入口，食肆首當其衝。大快活表示，他們採用巴西梅頭肉來做叉燒，為確保食客安心，昨晚全線停止供應叉燒，記者到一間大快活分店了解，燒臘枱空空如也。添好運點心專門店發言人表示，公司從巴西入口牛肉，山竹牛肉、牛肉腸粉及牛肉飯受影響，昨天停售上述三項食品，今天會以印度牛肉取代。



惠康、百佳和AEON均將巴西肉類下架，顧客如有需要，可到分店換貨或退款。大昌食品表示，沒有從受查巴西肉商進口肉類，會視乎情況考慮是否把產品下架。另外，本報記者昨午仍發現佳宝有售巴西凍肉，包括巴西雞翼、豬扒及牛肋條等，佳寶職員表示不接受訪問。



市民擔心凍肉安全，主婦洪太形容巴西出口黑心肉屬「大件事」，她擔心問題肉類會影響小朋友的健康。北角一間肉食公司負責人Sam表示，一周前已接獲供應商通知巴西凍肉出問題，其後停售巴西凍肉，改以美國和內地肉類取代。



巴西奸商腐肉混致癌化學品



「黑心肉」事件上周五曝光，巴西政府花了兩年時間調查，發現有肉商在腐爛肉類添加可致癌化學物，亦有商家把薯仔、紙皮與雞肉混合，這些無良商人賄賂衞生部官員及政客，以取得品質合格證明書，把「黑心肉」出口至世界各地，包括中國、歐洲、韓國及本港。據報道，巴西有二十一間肉商受查，被禁止出口產品。



全球最大牛肉商涉黑心肉



外電報道，涉事肉商包括全球最大牛肉出口商JBS，以及大型家禽肉生產商BRF，但BRF發聲明，指被揭發的腐肉並不涉及BRF廠房製作的產品。



食安中心昨晚表示，巴西出口肉類品質有問題，即時禁止巴西冷藏、冰鮮肉類及禽肉等進口。中心會加強抽驗，保障食物安全和公眾健康。浸會大學生物系教授黃港住稱，市民解凍肉類後，如發現發霉或有異味，可能已變壞，建議不要進食。他稱，已變壞肉類或含毒素，如市民進食，有機會食物中毒。