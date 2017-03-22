﻿可加可減機制不變 港鐵新優惠程程97折

港鐵完成檢討「可加可減」票價機制，指原有機制不作大幅度更改，並保留原有方程式，但將計算結果輕微調低。港鐵亦向市民派糖，推出新優惠，包括將票價一次過打九折、車費回贈百分之三等。



運房局局長張炳良表示，港鐵保留原有直接驅動方程式，計算每年票價調整幅度，方程式內一項生產力因素近年均為零，港鐵承諾將按調整結果額外調低百分之零點六，新機制將在今年六月起生效。



張炳良稱，港鐵會推出新優惠，票價一次性打九折，並承諾未來六年，每年至少六個月推出車費回贈百分之三，以取代現時的「即日第二程九折優惠」，即乘客用八達通乘港鐵時，每一程車都享有九七折優惠，預料有四百七十萬人受惠。若乘客由荃灣到尖沙咀，車費需十元一角，經車費回贈後，減至九元九角，以優惠措施維持最少六個月計算，乘客總共可節省七十二元車費，比「即日第二程九折」優惠多。



六月生效 取代回程九折



現有港鐵票價優惠將會保留，包括早晨七五折優惠、長者及小童特惠票價、學生乘車計劃等，而「港鐵都會票」有效期則由三十日延長至四十日。另外，港鐵轉乘任何專線小巴或由任何專線小巴轉乘港鐵，可獲每程三毫折扣，來回即是六毫。



張炳良又指，港鐵會將「分享利潤機制」中每一級利潤分享金額增加二千五百萬元，利潤上限提升至一百五十億元，服務事故最高罰款額調高至二千五百萬元。



馬時亨：已考慮市民承受力



港鐵主席馬時亨稱，如果票價作驚天動地改變，難以獲小股東通過，已聽到市民訴求，但非所有乘客都是港鐵小股東，在利益出發點不同之下，現只能做到港鐵與政府一起同意的改善方案。他補充，當局檢討機制時，已考慮市民的承受能力。