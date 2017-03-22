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﻿議員抨小恩小惠︰檢討徹底失敗

2017-03-22 列印
■運房局局長張炳良（右）及港鐵主席馬時亨。
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　　多名立法會議員對港鐵拒絕修改「可加可減」機制，表示不滿，形容這次檢討徹底失敗。有議員認為，長遠應大幅改變機制，才能令市民受惠，但計及一系列回饋措施，港鐵今年可能出現首次減價。

　　民建聯立法會議員陳恆鑌坦言對結果失望，他指「可加可減」機制沒有任何調整，反映港鐵無放棄加價取向，而新優惠方案只屬小恩小惠 ，長遠要令市民受惠的話，必須更新機制。公民黨議員郭家麒批評，這次檢討徹底失敗，市民仍然不能分享利潤，建議政府利用港鐵股息成立票價穩定基金，並考慮回購港鐵。

　　立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰表示，在原有方程式下，明年應加價百分之一點六，連同港鐵即將推出的回饋措施，以及一次過打九折安排，預料港鐵今年不會加價，更可能出現首次減價。
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