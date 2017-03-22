﻿紅色iPhone 7 周五推出

蘋果公佈將於本周五（二十四日）推出紅色智能手機iPhone 7及iPhone 7 Plus，提供128GB及256GB兩款容量，售價與其他配色一樣，由六千三百八十八起，勢再掀起炒風。



蘋果過去為捐助The Global Fund基金及支持各個對抗HIV病毒或愛滋病的項目，設有PRODUCT RED系列，不少產品以紅色作為配色。蘋果今次首度推出PRODUCT RED系列的特別版iPhone 7及iPhone 7 Plus，機背換上紅色鋁金屬，機面則是白色，最平的iPhone 7 128GB為六千三百八十八元，到最貴的iPhone 7 Plus 256GB為八千二百八十八元，蘋果同時公布推出新iPad等多項新產品，將於周五晚上十一時零一分起接受訂購。



