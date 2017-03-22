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﻿機管局辦幼兒園方便員工

2017-03-22 列印
■機場幼兒園位於機場世貿中心地下。
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　　為讓下班時間不定的機場職員能夠安心工作，機管局斥資五百萬元興建全港首間供三歲以下幼兒入讀的機場幼兒園，下月啟用，每月學費三千二百元，現已招收了四十六名學生。機管局表示，計劃兩年後擴充該幼兒園，希望招生人數提升至一百人。

　　機場幼兒園位於香港國際機場世貿中心地下，毗鄰二號客運大樓，佔地約二百六十平方米，幼兒園內設有學習室、遊戲區、用餐及幼兒護理間，另外設母乳餵哺室及駐校護士，是全港首間照顧三歲以下幼兒並提供早期教育的企業附設幼兒園。

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