﻿選舉處：林鄭參選資格不變

特首候選人林鄭月娥被質疑透過丈夫林兆波持有的居英權，令她擁有歐盟居留權。選舉事務處昨回應傳媒查詢指，徵詢律政司意見後，指林鄭的參選人資格並無改變。另一候選人曾俊華曾證實太太及子女均持有美國籍，早前其競選辦回應指，曾俊華不會因家人的關係自動獲得外國居留權。



選舉事務處昨回應指，選舉主任早前徵詢律政司法律意見後，表示就林鄭月娥擁有外國居留權、虛報沒有外國居留權及參加特首選舉的資格應予以取消的指控，未能得以確立。本月初刊憲公佈三名候選人獲有效提名的決定沒有改變。



不過，退休攝影記者張德榮昨入稟高等法院要求司法覆核林鄭，指她的丈夫持有英籍，即自動擁有歐盟公民身份，林鄭毋須手續享有三個月的歐盟居留權，質疑此舉違反《基本法》及《行政長官選舉條例》中特首資格規定，要求法庭頒令選舉事務處行政失當，及林鄭參選特首的資格無效。