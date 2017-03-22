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﻿晚上十時後進食 女性患乳癌風險高1.5倍

2017-03-22 列印
　　中大公共衞生及基層醫療學院研發現，晚上十時至深夜四時進食的女性，患乳癌風險是常人的一點五倍，若進食麵、飯等高碳水化合物食物，風險更可高達二點七九倍。研究指出，人體在晚上十時後會分泌褪黑激素等荷爾蒙，亦代表身體需要睡眠休息，若在晚上十時至深夜四時進食，或會妨礙荷爾蒙分泌，因而出現紊亂，增加患乳癌風險，但其因果關係則需再做研究證實。
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