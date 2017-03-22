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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌155點

2017-03-22 列印
　　美國周二股市大幅下挫，杜指中段報二○七四九點，跌一百五十五點；納指則報五八三二點，跌六十九點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點四一港元，跌零點二九港元；中移動則見九十港元，跌零點三五港元。紐約期金報每盎司一千二百四十三點七美元，升九點七美元；紐約期油報每桶四十七點六美元，跌零點六二美元。
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