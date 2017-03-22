﻿港獨組織通緝法官 區議員報警

去年農曆初二發生的旺角暴亂，三名被告日前被區域法院裁定暴動罪成，被判即時入獄三年。惟有港獨組織似乎對判決結果感不滿，日前竟在社交網站上撰文，稱要懸紅三十萬元通緝一名法官。據悉，有區議員收到由該獨立組織發出的信件後報警，交由警方調查。



據悉，相關帖文由「香港獨立運動」於本月十九日發佈，內文稱呼三名暴動罪成的被告為「義士」，並稱事件中一名法官為「港共政權狗官」，又認為判處他們入獄三年是無良判決，故懸紅三十萬元通緝法官，聲稱是捍衞本港司法獨立的傳統。



執業大律師陸偉雄指，有關舉措可能干犯《刑事罪行條例》中的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，不論最後是否有實際的金錢交易，但任何人私自進行「通緝」仍是不合法的行為，而有關惡意攻擊法官的行為亦可能構成藐視法庭罪。至於有留言使用「捕殺」等字眼，陸偉雄則認為可能干犯刑事恐嚇。