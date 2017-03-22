﻿割爐具氣喉自殺 獨居漢釀爆炸

油塘邨富塘樓發生爆炸火警。昨午一時許，十五樓一名六十歲獨居漢單位，突然發生爆炸，一聲巨響後單位冒出濃煙。警方及消防員接街坊報警趕至，在單位救出面及胸部燒傷男戶主，及將其送院。



消防疏散百多名住客，約二十分鐘將火撲滅，調查後發覺廚房爐具氣喉被人割斷，認為火警有可疑，交警方列縱火調查。警員在單位內檢獲遺書，相信傷者割斷氣喉點火自殺引起爆炸，調查後以涉嫌縱火將他拘捕。



有街坊稱，當時在家中，忽然聽到一聲爆炸巨響，走出屋外見走廊濃煙瀰漫，與其他鄰居沿樓梯落樓逃生。火警發生後，煤氣公司工程人員奉召到場，關閉大廈煤氣，經檢查無設施受損及安全後重開。