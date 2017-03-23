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﻿漏夜上山救迷途男女 消防總隊目 墮崖殉職

2017-03-23 列印
■邱少明獲救時昏迷，由直升機送往沙田消防局，再轉送威院，抵院證實死亡。
消防總隊目 邱少明 ■殉職消防總隊目邱少明入職三十年，是同袍眼中亦師亦友的好隊友，他遺下妻子及年僅六歲的幼子。
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        英勇消防總隊目為拯救一對霧中迷途的男女登山者，犯險登上馬鞍山吊手岩，通宵營救，失足墮下八米深山坡，重傷昏迷。經約十小時救援，他由直升機送院，惜返魂乏術，英勇殉職，遺下妻子及一名六歲兒子。

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