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﻿【免費講座】新手父母100問

2017-03-23 列印
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　　懷孕生子對每對新手父母來說是既驚且喜，千頭萬緒，雖說可能有長輩授予經驗，不過時代不同了，方法也會轉變。最確切的做法就是聽取專家的建議。

　　「Oh!爸媽」將在星期六舉辦《新手父母100問》免費講座，邀請到陪月專家、兒科醫生及養生顧問，解構新手爸爸媽媽的疑難，由孕媽媽食療運動說到產後需要，及小朋友發展進程等範疇。詳情請登入http://bit.ly/2mPbmXJ
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