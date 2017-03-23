﻿總隊目困崖底11句鐘救出不治 吊手岩四級難度 男女霧夜犯險

兩名男女前晚不顧危險攀登馬鞍山吊手岩，在霧雨中偏離山徑，迷途被困峭崖，報警求救。消防總隊目邱少明與同袍通宵搜救，昨清晨邱搜救期間失足墮崖，重傷昏迷。邱困山崖十一小時後，由直升機救起，昨午送抵院後證實死亡，他遺下妻子及一名六歲年幼兒子。獲救男女，男為機場特警，女為機場保安，未知兩人為何於黑夜入山。



前晚六時五十六分，一名姓溫男子，三十二歲，據悉為機場特警，女子姓劉，三十歲，為機場女保安員。兩人前晚由水浪窩出發，冒雨前往吊手岩，其間偏離正常行山徑，走入一處陡峭叢林後迷路，被困報警求助。



行山男為機場特警



消防員接報後九分鐘抵達馬鞍山村登山搜索，當時大霧有雨，消防員通宵搜索至昨凌晨零時四十四分，確認被困男女位處山徑下十米的峭崖，當時兩人清醒。通宵霧雨，陡峭叢林阻礙拯救，消防召喚高空拯救專隊及直升機增援。



駐守田心消防局的高級消防總隊目邱少明（五十歲)，奉召與同袍增援搜救。昨晨五時二十一分，邱與高空拯救專隊在濕滑險要山崖救人時，他失足墮落八米深山崖，頭面重傷昏迷，同袍為他施心肺復甦法施救。



直升機多次嘗試到場拯救，但大霧及視野不清，無法接近。至下午四時，邱被困山崖十一小時後，同袍將他抬至兩公里外一處較平坦山頭，由直升機送沙田消防局交救護車送院，惜搶救無效殉職，遺下妻子及六歲年幼兒子。被困男女由另一直升機送院，治療後無大礙。



林鄭向家屬致慰問



消防處處長李建日及邱的家屬抵達醫院，家人聞噩耗哀傷落淚。李建日稱，邱少明一直克盡厥職，表現英勇，對於痛失這位盡忠職守的同事感到難過和惋惜，向邱家屬致以最深切慰問。公務員事務局局長張雲正及保安局局長黎棟國事後亦到醫院慰問死者家屬，對邱的殉職深感悲痛。特首選舉候選人林鄭月娥得悉消防總隊目邱少明在執行任務中不幸離世，心裏很難過，致以深切哀悼，並向他的家人致以最深切的慰問。