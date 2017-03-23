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﻿ 四星「險線」 多浮沙碎石

2017-03-23 列印
　　吊手岩位於馬鞍山向西延伸山脊上，高約六百米，山路佈滿碎沙石，被稱為「險線」，國際攀山聯盟評為四級難度（最高五級）山徑。當局在路上張貼告示，警告登山人士不要隨便進入。

　　攀山專家鍾建民表示，不少行山發燒友每星期均行山，惟每次走同一路徑會感無聊，故不時嘗試冒險。他認為行山是一項樂趣，但不應在未經計劃前貿然登山，否則會令自己或隊友身陷險境。

　　他建議市民行山前，仔細定下路線圖，配備行山鞋、電筒、指南針等裝備，亦要考慮自己體能。過去兩日天氣霧雨齊來，吊手岩滿佈沙石，容易「跣腳」。鍾建民認為，在天氣欠佳情況下，最好不要挑戰難度較高的地點，甚至不要上山。
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