﻿來貨價急升四成 巴西「黑心肉」食肆零售紛下架

巴西「黑心肉」醜聞愈鬧愈大，食安中心前日宣佈禁止所有巴西凍肉、冰鮮肉類及禽肉進口本港後，當局至今雖未公佈涉事廠商名單，但本港至少十五間連鎖食肆或零售商已作出預防性下架，停用或停售巴西進口肉類，有凍肉店更反映巴西肉來貨價急升四成，生意大受影響。



截至昨日，有至少十五間連鎖商戶宣佈應對巴西黑心肉措施。大快活、美心集團、肯德基和翠華等七間食肆已公佈停售由巴西肉製作的食物，大家樂和譚仔三哥米線昨均表示無向涉事廠房進口食材，但會作出預防措施停售部份肉類食物（見表）。



大家樂美心等均應變



連鎖超市百佳、惠康、AEON和一田、連鎖便利店7-11及網購平台HKTVmall均指已將巴西肉產品下架，超市佳寶近日曾指其進口產品已通過食安檢測，不會下架，昨日仍有售巴西凍肉。



議員促追查到港肉類



巴西凍肉佔本港進口凍肉三成，香港凍肉海鮮批發零售商會前秘書長鄭興昨表示，因應巴西凍肉存貨減少，有進口商指價格上升逾一成，相信難免會抬高其他貨源價格，估計食肆會改用內地、泰國和阿根廷等地貨源。昨日有凍肉店店主反映，巴西肉來貨價升幅高達四成，生意大減四成。



五公司涉入口巴西凍肉



另外，經民聯立法會議員林健鋒昨向傳媒發放從工總和總商會獲得的巴西受查凍肉名單，顯示有五間曾出口肉類到本港的廠商，主要供應豬、牛和雞的內臟等，他促當局立即追查及檢驗該五間公司已進口到港的肉類。



食物及衞生局局長高永文回應稱，現正聯絡巴西當局要求取得更多資料，包括涉事公司、種類和批次，再考慮進行針對性回收，並會加強市面抽查，而食安中心最快今日向業界召開簡報會。



民主黨立法會議員黃碧雲指，事件在巴西已發生六日，政府的簡報令人感覺是「蒙查查」，質疑為何不公佈五間涉事廠商名單。飲食界立法會議員張宇人則表示，支持政府做法，指政府現時未有數據顯示哪些來自巴西的肉類批註有問題，所以現階段不應要求下架，又指曾與巴西總領事通電話，對方指巴西有約四八百至五千個屠宰場，只有其中三個有問題，認為對方給他的感覺是不覺得有關食物有問題。