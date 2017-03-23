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﻿一度疑似哽咽 認為港經濟可發展得更好

2017-03-23 列印
■談及香港政經發展時，李嘉誠一度疑似感觸哽咽。
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　　李嘉誠在業績記者會提到香港經濟及政治發展時，一度疑似感觸哽咽，直言香港現時的生產總值只佔內地的百分之二，他認為香港理應可把經濟發展得更好。

　　李嘉誠提到香港經濟及政治發展時，一度疑似眼紅，忍不住哽咽，強調自己「愛香港」，又指香港經濟以往一直向上，但「我哋一直引以為榮嘅香港，今日GDP跌到兩個幾percent of China（佔內地GDP約百分之二），點解唔可以做得好啲呢？」

　　他續說，今日只見大家顧住「炒樓、賺多啲、樓起高啲」，已經無理想。業績會後被問到是否哽咽，李嘉誠否認，指自己有少許傷風感冒。
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