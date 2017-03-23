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﻿《女媧補天》寓意事在人為

2017-03-23 列印
　　中國古代神話《女媧補天》，出自典故《淮南子》，傳說指女媧造人後，一直過着平靜快樂的日子，豈料有一天災難降臨，一聲巨響後，支撐天空的大柱折斷，半邊天幕垮塌下來，天上露出一個個嚇人的大洞，大地裂開了一道道深溝，洪水從地底奔湧而出，猛獸吞食人類及抓捕老弱婦孺。女媧見人類受難，決心拯救，先到大江大河裏揀選五色的石頭，架起火來將石頭燒成糊狀，再用石漿修補天空中的大洞，她又殺死一隻大烏龜，斬下其四隻腳作為柱子，用作支撐天空的四方，其後到中原收拾為害已久的黑龍，趕走惡禽猛獸。
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