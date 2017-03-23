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﻿毛孟靜質疑故宮館涉利益輸送

2017-03-23 列印
  西九文化區興建故宮文化博物館掀起風波，立法會議員毛孟靜昨在立法會大會上表示，今年一月向廉署舉報，質疑時任政務司司長兼西九管理局主席的林鄭月娥，直接委任建築師嚴迅奇為西九故宮館項目的設計顧問是私相授受和利益輸送，涉嫌公職人員行為不當，並引述獲廉署回覆指將會立案調查。

　　曾任廉署調查主任的民主黨議員林卓廷會後表示，廉署決定是否作出調查時會考慮兩個因素，包括事件是否涉及貪污，以及事件是否可追查。至於廉署展開調查後，是否能找到足夠證據檢控有關人士，現時仍言之尚早。

  他又說，廉署並非要證據確鑿才接受舉報，只要能提供相關資料讓廉署調查，便可作出舉報，而案件最初的指控內容與最終的調查結論，往往都有相當差距。
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