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﻿美股中段跌28點

2017-03-23 列印
  美國周三股市個別發展，杜指中段報二○六三九點，跌二十八點；納指則報五八○七點，升十三點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點八三港元，跌零點二七港元；中移動美國預託證券價格則見九十點七一港元，升零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十九點七美元，升三點二美元；紐約期油則報每桶四十七點七六美元，跌零點四八美元。
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