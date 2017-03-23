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﻿海關檢獲3000樽 冒牌洗髮露

2017-03-23 列印
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　　海關過去五日進行一項打擊冒牌洗髮露行動，搜查五間藥房及貨倉，檢獲逾三千樽冒牌洗髮露（見圖），市值約十四萬元；行動中拘捕八名男女。

　　海關早前接獲舉報，指市面上有藥房售賣懷疑冒牌洗髮露，經調查後於上周五開始至前日一連五日進行打擊冒牌貨行動，搜查元朗及屯門的三間藥房，元朗及土瓜灣的兩個貯存倉庫，共檢獲超過三千二百樽懷疑冒牌洗髮露，並拘捕七男一女（二十一歲至四十六歲），包括五名店東及三名店員，各人調查後已獲准保釋候查。海關呼籲消費者購物時應光顧信譽良好的商戶，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，一經定罪，最高可判罰款五十萬元及監禁五年。
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