﻿黃大仙半小時兩縱火

首宗縱火案發生於凌晨二時許，黃大仙下邨龍智樓與龍吉樓對開一個房署用作擺放清潔工具的雜物房花圃位置，有清潔工具突然冒煙起火；消防接市民報警到場迅速將火撲滅，一批膠桶及掃帚焚毀。差不多同一時，距現場約一百米外的龍昌樓地下公廁外有水桶及掃帚亦着火，消防到場撲滅。
約半小時後，龍昌樓旁邊的摩士公園三號足球場男女公廁，有三個垃圾桶及水桶又告着火，消防員接報再出動到場撲滅火警。兩宗火警均無人受傷。消防調查後，認為兩宗火警有可疑，交警方列縱火調查，不排除為同一幫狂徒所為。
英勇消防總隊目為拯救一對霧中迷途的男女登山者，犯險登上馬鞍山吊手岩，通宵營救，失足墮下八米深山坡，重傷昏迷。經約十小時救援，他由直升機送院，惜返魂乏術，英勇殉職，遺下妻子及一名六歲兒子。
2017-03-23
俄羅斯世界盃亞洲區外圍賽近日進行，國家隊今晚在長沙市主場迎戰韓國隊，受薩德事件影響，內地民眾掀起激烈反韓情緒，當局擔心國足一旦無法晉級會觸發球迷騷亂，昨下令禁止公眾場所直播賽事，警方則動員八千警力部署...
2017-03-23
英國倫敦國會區發生恐襲，當地媒體報道，有人開車在西敏寺橋上撞向行人，初步消息，最少四人死亡，二十人受傷。行兇者再開車撞向國會圍欄，他其後步出車外闖過圍欄，持刀襲擊警員，其他警員開槍還擊，據悉，一名警員...
2017-03-23
二手樓市近月市況甚佳，造價屢創新高，九龍塘豪宅市場亦不例外，其中逸瓏錄得逾億元大額交投，價錢較對上一宗同類型成交高出超過一成。大屋苑樓價高企兼匙盤愈來愈少，促使買家轉投成交疏落而難以參考造價的單幢及細...
2017-03-23
長和系旗艦長和（001）及長實地產（1113）去年齊齊增加派息。長和股東盈利升6%，賺330億元，勝市場預期，每股末期息增5%，至1.945元；長實盈利為194.15億元，升13%，每股末期息增9%，至1.15元。主席李嘉誠指出，未來增加派息的機會較大。長和聯席董事總經理霍建寧則指，歐洲電訊業務是未來長和盈利增長的火車頭，正在歐洲物色併購機會。長和在業績前微跌0.5%，收96.45元，長實則跌1%，收53元。 長和系去年重組之後，長建未能合併及私有化電能。長實副主席李澤鉅指出，目前未有再合併電能的計劃。以早前收購澳洲Duet資產為例，如果當時長建和電能成功合併，便不...
2017-03-23
中國在世界盃亞洲區外圍賽A組只得兩分包尾，接掌帥印四個多月的納比明白要出線，今晚在長沙作東鬥南韓許勝不許和。然而，國足僅得防線較可靠，納比扭盡六壬也只能靠長城力抗太極虎。（now671台今晚7:35直播） 中國要在餘下五輪兩主三客場爭取躋身三甲，主帥納比直言今仗不容失分：「要保進軍世盃夢想，今仗必須取勝。由我上任的首天就強調要放下壓力及恐懼，捍衛十四億國民尊嚴！」 然而，中國歷來在A級國際賽與太極虎交手只得一勝十二和十八負，而且多名鋒將正鬧入球荒，國足要求勝無疑不切實際。幸好，納比調教後防有一手，今仗勢重用馮瀟霆、張琳芃等曾經合作的恒大子弟兵，築起長城抗韓。 太極虎...
2017-03-23
香港法拉利車主會為慶祝成立30周年，同時慶賀品牌誕生70周年，上周日（3月19日）舉行了大型巡遊派對，70輛不同年代法拉利雲集赤鱲角亞洲國際博覽館。廠方隆重其事運來一輛全球限量209輛的LaFerra...
2017-03-23
28歲的DaDa陳靜，出道時憑34E胸器俘虜宅男，近年就封胸揀戲拍，十級低調。日前，她憑電影《此情此刻》赴美國三藩市參加「第35屆三藩市亞美電影節」，返港後即約好友蒲蘭桂坊。當晚，女神Lace top...
2017-03-23
昨天一名消防總隊目在拯救兩名行山者期間，失足墮崖，送院不治，他捨己救人的英勇表現，令人尊敬。這宗慘劇，原可避免，只要兩名行山者做足登山準備，不盲目犯險，便可以減少自己遇事的機會，也不用消防處勞師動眾在險要環境救援，連累消防總隊目殉職。 消防員透露，一男一女行山者前天傍晚「摸黑」登上馬鞍山吊手岩，該山嶺被列為第四級難度路徑，僅次於最危險的第五級，兩人又不依正常路途前進，結果在霧中迷路，身陷險境。兩人的行為，惹起質疑，為何入夜摸黑上山？明知身在四級難度山徑，為何不走正途，減少出事機會？兩人有沒有攀登陡峭山坡的經驗？有沒有適合的行山裝備？是否了解自己體力能否應付？一連串問題，只有...
2017-03-23
昨晚有兩項錦標舉行，結果跑馬地銀瓶由方廄「萬馬飛騰」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏「線路神駒」、「麯院風荷」，前往杜拜前三W壯行色，並且成為騎師王。至於另一錦標香港交易所盃，則由潘頓策騎賀廄「真先生」勝出，...
2017-03-23