 Advertisement
  • 2017年3月23日 星期四
  • 21º
  • 85%
熱門： 墮崖女裸屍特首選戰腐肉風波蘇永康

日報新聞 > 港聞

﻿黃大仙半小時兩縱火

2017-03-23 列印
■摩士公園三號足球場公廁垃圾桶及水桶着火。
Previous Next

　　黃大仙出現縱火狂徒，昨凌晨狂徒半小時內分別燒毀放在花圃的清潔工具，以及公園內男女廁垃圾桶等。消防員疲於奔命將火撲滅，四出撲火，調查後認為火警有可疑，交警方列縱火調查。

　　首宗縱火案發生於凌晨二時許，黃大仙下邨龍智樓與龍吉樓對開一個房署用作擺放清潔工具的雜物房花圃位置，有清潔工具突然冒煙起火；消防接市民報警到場迅速將火撲滅，一批膠桶及掃帚焚毀。差不多同一時，距現場約一百米外的龍昌樓地下公廁外有水桶及掃帚亦着火，消防到場撲滅。

　　約半小時後，龍昌樓旁邊的摩士公園三號足球場男女公廁，有三個垃圾桶及水桶又告着火，消防員接報再出動到場撲滅火警。兩宗火警均無人受傷。消防調查後，認為兩宗火警有可疑，交警方列縱火調查，不排除為同一幫狂徒所為。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd