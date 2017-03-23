﻿脫毛公司拒延長療程 女生擬上庭追小額錢債

女孩子天生愛美，夏天更愛穿背心短褲，因此不少愛美女生會到脫毛公司進行永久脫毛療程，脫毛公司看準商機，推出首次免費脫毛優惠，吸引顧客光顧，從而推銷她們購買服務。有參與一年脫毛療程的女學生稱，因要留學外國，脫毛公司遂口頭承諾在她回港後延長其療程，豈料遭出爾反爾，女生向多方求助無援，但誓言會力爭到底。記者 潘琪慧



大專院校就讀四年級的郭小姐去年四月免費試做激光脫毛，打算先看效果，才決定會否購買療程。職員遂游說她：「學生價六千八百元包你脫到斷尾，一年就會搞掂。」郭向職員稱八月前往歐洲留學半年，擔心未能一年內完成療程，需要再三考慮，惟職員聽畢表示，承諾會延長多半年，直至完成整個脫毛療程，着她不用擔心。



推銷員口頭承諾延長半年



郭於今年二月留學回港後，再次到脫毛公司繼續療程，惟職員稱其脫毛狀況不理想：「你嘅脫毛療程四月就過期，不如加少少錢延長療程。」郭反駁說：「因為本身應承咗畀我返嚟繼續脫，我先肯畀錢，你o依家又叫我加錢？」職員又表示收據上寫明一年療程：「最多你o依家上嚟做密啲，我哋唔會話延長畀你，除非你加錢。」郭大惑不解，連續三次上門追討，但得到的答案都是一樣，她怒斥公司：「完全唔會企喺我立場諗，畀咗錢仲得唔到應有嘅服務，真係好激氣！」



郭遂致電消委會投訴，但消委會回覆指，沒有錄音，又沒有白紙黑字的文件證明會延長療程，是「口同鼻拗」，郭表示失望：「責任全部都喺消費者身上，唔通間公司無義務同消費者講清講楚咩？」她稱會繼續向公司爭取應有權益，必要時會找海關協助，若不成功或考慮循小額錢債審裁處入稟追討。



消委會回覆本報稱，消費者應向商戶查詢服務內容及範圍，並要求列明於單據上，假如提供的服務與單據上描述不同，方可憑單據追討。過去兩年，消委會收到共九十六宗涉及脫毛程序的投訴。



附加條款宜列單據



大律師陸偉雄表示，法例不能每一個細節都監管，所以消費者必須自我保障，他認為郭應着職員在單據上加入條款，即使職員不肯寫，她亦應錄音保障自己。陸又指，郭可循小額錢債審裁處入稟追討，惟法庭講證據，除非郭有人證，否則難以勝訴。