﻿「你唔死，我死！」 吳綺莉涉刑恐女兒被捕

藝人吳綺莉再次與女兒爭吵，昨午涉嫌刑事恐嚇而被捕。兩年前吳綺莉疑打女兒吳卓林，涉虐兒被捕，其後母女和解。警方昨日接報，吳綺莉在大坑寓所與女兒吵架，其間有人出言恐嚇：「你唔死，我死！」警員到場調查後，將吳綺莉拘捕帶署，晚上押她返寓所調查，其後再帶她返警署。



單親媽媽吳綺莉，現年四十四歲，與影星成龍所生的女兒吳卓林（十七歲），居於大坑偉景大廈一單位。昨午約二時，有人致電報警，指有人因勸女兒服用皮膚敏感藥被拒，情緒激動，出言恐嚇吳卓林，稱「你唔死，我死！」吳卓林回睡房報警。警員到場調查，疑有人因管教問題與女兒爭執，警員以涉嫌刑事恐嚇將吳綺莉拘捕帶署。



警押吳返寓所搜查



至昨晚八時許，吳綺莉戴上口罩、身穿綠色上衣及牛仔褲，乘坐探員汽車返抵大坑寓所，由數名男女探員押返單位搜查，其間由一名女探員押解。據悉，其中一名穿西裝、疑似吳綺莉的律師跟隨各人，有探員戴上手套在單位搜查房間及衣櫃等，逗留約半小時後，將吳綺莉押返警署進一步調查，未有檢獲任何可疑物品。



兩年前涉虐兒



吳綺莉今次並非首次因女兒問題被捕，一五年三月她涉嫌打女兒，女兒返回學校時向校方投訴，校方得悉認為事態嚴重報警求助。警方其後在吳綺莉接女兒放學時將她帶署，一度把她拘捕。據悉，那次警方調查案其間，女兒吳卓林往契媽寓所暫住。經過數個月調解，兩母女終和好如初，吳綺莉亦獲警方無條件獲釋。當年吳綺莉涉虐兒被捕後，曾向女兒承諾會少飲酒。



吳綺莉參加一九九○年亞洲小姐選美獲冠軍進入娛樂圈，曾拍多齣電視劇及任節目主持。早年介入成龍與林鳳嬌婚姻，成為第三者，九九年誕下女兒吳卓林，吳卓林被人稱為小龍女。吳綺莉與成龍分手後，她與女兒相依為命。