﻿指遇險者多「行得走得」 網民歎出事才反省

消防總隊目邱少明為拯救兩名冒惡劣天氣行山情侶，不幸墮崖殉職，引起不少人關注行山時的安全問題。有網民昨日在facebook撰文譴責情侶稱「一世都唔安樂」，又有網民稱「明知大雨大霧，有警告牌話咗唔可以行，點解係都要去呢」。很多網民留言希望殉職總隊目邱少明安息。



一名疑為紀律部隊網民指，不少行山人士的所謂遇險，不外乎是迷路、疲勞、斷水斷糧、走上山頂感到疲累寒冷，聲稱下不了山、沒帶電筒迷路等等，惟一旦遇險者被救援人員救起後，卻又「行得走得」，屢屢如是，直至有救援人員出事才懂反省。該網民指這樣「代價太大」。臨近清明，希望市民自律不要在山頭遺下火種，否則要消防員疲於奔命滅火，如火勢不受控制，可能會造成人命傷亡。