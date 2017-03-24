﻿回應：義工來自不同光譜 曾俊華團隊多傾向「黃絲」

特首選舉白熱化，《東周刊》報道，候選人曾俊華的競選團隊不少人是傾向民粹主義的「黃絲」，部份人曾支持上街抗議中央介入特首選舉，更有支持者與壹傳媒創辦人黎智英關係千絲萬縷。曾俊華競選辦回應，報道指控全無事實根據，又指各義工均來自不同政治光譜。



最新一期《東周刊》報道，曾俊華在母校喇沙書院收的劍擊徒弟李實文，有傳是壹傳媒創辦人黎智英的舅仔，曾、李師徒兩人相識逾三十年，在曾等待中央批准辭職期間，大批傳媒拍攝到李實文到曾官邸密會三小時。無獨有偶，「曾李會」前一個月，有傳媒拍攝到李實文到黎智英位於何文田的寓所作客。



報道指兩名年輕的曾俊華支持者譚仲麟和王詩雅，是國際公關公司安可（APCO Worldwide）的前高層，而安可是大型國際公共事務及戰略傳播公關公司，成立於一九八四年，總部設在美國首都華盛頓，有報道指該公司與美國政界關係密切，管理層不乏美國前高官或國會議員，並承接本港多個泛民政團的公關工作。



譚仲麟是喇沙書院舊生，○四年在港大政治及法律雙學士畢業，隨即獲政府聘為政務主任，一一年七月離職，同年加入安可擔任香港區副總監，直至今年一月離職。佔領運動期間，他多次在社交網站發表意見，曾建議公務員集體辭職。



王詩雅在港大英國文學及比較文學學士畢業後，先後投身安可等公關公司，現任職富思博睿（Finsbury）香港區助理副總裁。她是典型「黃絲」，一四年佔領運動期間，她多次上載黃絲帶、高舉黃傘、在佔領區留影等相片。



曾：競選不容外國勢力干預



曾俊華競選辦發言人回應指，有關報道文章指控全無事實根據，並表示遺憾。曾俊華重申，冀選舉是公平、公正的君子之爭，而其愛國愛港的基本立場從未動搖，又指其義工團成員均以個人身份參與，其競選辦與APCO並無任何聯繫，「據了解，報道所指的王小姐和譚先生均已經離開APCO多時」。



曾俊華強調，特首競選工程不容外國勢力干預，並相信大眾眼睛是雪亮的。



他並感謝義工團在選舉期間協助，指各義工均來自不同的政治光譜，反映香港年輕一代有機會突破對立，重建和諧。