﻿「踩政府」言論 惹公務員不滿

特首選舉三名候選人林鄭月娥、曾俊華和胡國興早前於論壇上交鋒，談及多項現屆政府政策的不足，其中曾俊華被指是採用「掟泥漿」式的選舉策略，猶如上屆特首選舉中候選人唐英年的「翻版」。據知，曾俊華「踩政府」的言論，已引起部份公務員不滿。



予人感覺唐英年「翻版」



有論者認為，曾俊華採用「掟泥漿」式的選舉策略，令人感覺他是上屆唐英年在競選後期批評對手梁振英，與對方同歸於盡的「翻版」，反映其敗象已呈。據悉，曾俊華的言論亦引起反效果，部份公務員不滿他「踩政府」。



至於選舉進入最後直路，近來傳聞滿天飛，有傳聞指若林鄭月娥當選，有高級公務員將會請辭，但日前當事人紛紛否認，反映傳言不負責任。