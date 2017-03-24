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﻿美股中段升81點

2017-03-24 列印
  美國周四股市向好，杜指中段報二○七四二點，升八十一點；納指則報五八三八點，升十六點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點○八港元，升零點○八港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點五三港元，升零點二八港元。紐約期油則報每桶四十七點八五美元，跌零點一九美元。
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