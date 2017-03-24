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熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

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﻿ 業界強調有措施防售賣腐肉

2017-03-24 列印
　　多家食肆因應腐肉風波，日前已停止售賣相關食物。以新鮮豬梅頭肉製作叉燒馳名、位於柴灣的「新桂香燒臘」，店主陳先生指近日客量如常，未見突然增多，不過指行內師傅具經驗，「落刀已知肉類好壞」，強調業界有措施防止賣出腐肉，故反對政府全面禁止入口。

　　香港麥當勞昨日宣佈，近期推出的「香烤雞翼」、「香烤雞腿」和「麥香雞」，部份食材批次曾經來自巴西，但強調並無向涉事的二十一間巴西廠房進口食材。而為釋除公眾疑慮及令顧客安心，即時預防性暫停出售「香烤雞翼」，而現時出售的「香烤雞腿」及「麥香雞」，食材均確認全部來自中國。
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