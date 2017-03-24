﻿開心出院踏足戶外 前港足小將換心重生

去年患上急性心肌炎的足球小將池志燊，苦候三個多月，差點踏入鬼門關，幸而等到過身者捐出心臟，月初接受換心手術。志燊一番拼搏，昨天終於出院，康復進度良好，他呼籲港人支持器官捐贈，以生命拯救生命。



曾任香港青少年足球代表隊守門員的志燊，去年十一月突患急性心肌炎，引致心臟衰竭，心臟功能一度只剩百分之五。醫生為他置入俗稱「人工心臟」的外置雙心室輔助器，暫代心臟功能，但急須換心續命。志燊苦等三個月，終於本月一日獲過身者捐出心臟，並成功換心，康復進度良好，昨天離開葛量洪醫院，是他患病以來首次踏足戶外。



志燊與兩位主診醫生會見傳媒，葛量洪醫院心臟內科主管范瑜茵醫生表示，池志燊傷口瘉合十分好，上周做了心臟組織測試，沒發現排斥。



最快半年內完全康復



志燊本來入住瑪麗醫院，該院心胸外科部門主管區永谷醫生稱，由於志燊曾植入「人工心臟」達三個月，「人工心臟」表面會出現疤痕，做手術時有機會大量出血，手術有一定難度。不過，手術十分成功，池志燊差不多像普通人一樣，能行動自如。區醫生預計池志燊半年至一年內便可完全康復，現時可做簡單運動，再過一段時間可以踢足球。



志燊講述自己患病至今的心情：「一開始好唔開心，接受唔到，唔係好大希望，去廁所、沖涼、食飯都要護士扶住。」幸好家人和朋友不停鼓勵他，他上個月生日時，朋友帶同幾個蛋糕探望，球隊教練寫心意卡打氣。志燊又說，經歷生死關頭，他和家人關係更親密，十分感謝家人和朋友的支持。志燊將於九月重返校園，修讀體育基礎文憑一年級，他表示，很想再踢足球，希望去日本旅行。他感激捐贈者：「好多謝佢哋做呢個決定，畀我可以重新生活。」他以過來人身份呼籲港人支持器官捐贈。