﻿灰色地帶 艾灸學會會長被控終脫罪 監管民間療法 《中醫藥條例》含糊

港人追求養生，保健行業生意好，不少人想分一杯羹。為保障市民，衞生署近年對保健行業嚴厲執法，保健從業員遭殃。去年八月，「香港艾灸學會」會長陳偉安被警方「放蛇」光顧後被捕，及後被控以未經註冊作中醫執業罪，陳本月六日在觀塘法院勝訴，其代表律師為其辯護時指，香港《中醫藥條例》相當含糊，對中醫學沒有清晰定義，民間療法與中醫診療中間沒有清晰界線。記者 林穎嫺



辯方律師梁鴻谷表示，《中醫藥條例》在九九年立法時，只列出「用在全科、針灸或骨傷方面的傳統中醫藥學為基礎行醫」須持中醫牌照，但並沒有釐清上述三個範疇的中醫學定義，令條例相當模糊。



衛生署中醫藥事務部科學主任胡小玲博士的呈堂報告顯示，任何人只要向病人了解病況，以中醫穴位概念來按壓，又或是以天灸、刮痧甚至足浴按摩替病人治療，已屬中醫執業，即不論收費與否，只要運用到中醫理論診症及為病人紓緩痛楚，需有中醫牌照。因此，儘管父母只是為子女搽藥油或已屬違法。梁大狀反駁稱，不少按摩院都以穴位治療作招徠，但有關當局亦按《按摩院條例》向他們發放牌照，與胡博士的說法難免有衝突。



香港中醫師權益總工會首席會長余國偉中醫師指艾灸只是自古以來民間療法的一種，任何人都能夠使用，而教授艾灸的人都不需師範文憑。他表示，《中醫藥條例》存在灰色地帶，對中醫學的解釋模糊不清，而任何人在施行艾灸及推拿等治療時，不運用中醫術語就可以避開犯法的機會。惟此舉與中醫師工作有所牴觸，引起不少中醫師不滿。



衞生署：中醫包含元素太多



衞生署回覆本報查詢時表示，中醫學包含元素太多，加上科技日新月異，當局難以就每個中醫藥療法及療程作出定義，為使條例能覆蓋更多中醫治療的項目，每次都會傳召中醫專家定義中醫學。另外，衛生署發言人表示將會就敗訴徵詢律政司意見，研究下一步跟進行動。