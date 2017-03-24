﻿記協覆核新聞處禁網媒採訪

政府新聞處日前拒絕網媒於本周日特首選舉進入點票中心傳媒區採訪，並拒絕採用記協的會員登記系統以識別合資格的記者，記協指有關決定妨礙新聞自由及違反《基本法》及人權法，要求法院頒下臨時命令容許所有記協會員進入會場採訪，法院今日下午兩時半將緊急開庭處理。



申請人香港記者協會，答辯人政府新聞處處長及民政事務局局長的決定。



入稟狀透露，近年網媒逐漸成為主要新聞消息來源，部份紙媒「轉戰」網絡新聞以傳遞資訊，政府部門有責任知會新聞工作者採訪重要活動。



申請人要求法庭聲明答辯人在今年一月決定禁止網媒使用政府新聞處新聞發佈系統及出席所有政府活動，以及今年三月決定拒絕網媒進入會場，是違反《基本法》、人權法及公民權利和政治權利國際公約，要求重新覆核有關政策，並要求法庭頒令記協會員能於本周日進入新聞中心採訪特首選舉。