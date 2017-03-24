﻿法國皇室雪糕買一送一排長龍

金鐘太古廣場一間與米芝蓮星級餐廳屬同一集團的法國甜品店昨日新開張，推出雪糕買一送一優惠，首日吸引大批市民排隊搶購，店外大打蛇餅，人龍一度多達數十人，排至同層的扶手電梯口。



法國皇室糕點品牌「DALLOYAU」的太古廣場期間限定店昨日開幕，為慶祝新開張，市民憑電子優惠券可獲買一送一優惠，購買原價每個五十元的全新榛子味軟雪糕，優惠期將於本月二十六日完結，昨日首度推出即引來大批市民排隊光顧。



該甜品店於一四年引入本港，與米芝蓮一星法國餐廳「ÉPURE」屬同一集團，以法國傳統製法配合獨創的「少糖配方」。配合新店開張，推出多款經典和創新口味的甜品，包括於一九五五年原創的經典糕點「OPÉRA」。