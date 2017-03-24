﻿港獲批入亞投行 首五年須繳12億

亞洲基礎設施投資銀行昨日公佈，接納香港等十三個國家及地區成為亞投行新成員。財政司司長陳茂波歡迎有關決定，指可進一步鞏固香港的國際金融中心地位，希望財委會早日批准撥款。



亞投行發言人表示，只要完成內部程序及首筆資本到位後，包括香港在內的十三個國家及地區便會成為正式會員。香港加入亞投行須認繳七千六百五十一股股本，相等於六十億港元的資本，其中將在首五年繳交十二億元實繳股本，另外四十八億港元是待繳股本。



陳茂波指，政府計劃四月底向財委會申請撥款，期望財委會早日批准。他又指，香港是亞洲的國際金融中心，擁有「一國兩制」的獨特優勢、成熟穩健和流動性充裕的金融市場，及大量具國際經驗和視野的金融人才，會為亞投行的工作作出重要貢獻，亦可為業界帶來新機遇。