﻿海關截貨車檢值90萬私煙

海關早前根據線報調查，懷疑有不法之徒利用貨車分銷私煙，關員經過調查及蒐證後，前日在荔枝角發現一輛目標貨車出沒即上前將車截停。關員在貨車斗內多個紙皮箱內，共檢獲三十六萬支懷疑私煙，估計市值約九十萬元，應課稅值約六十九萬元。



關員調查後，二十八歲司機涉嫌違反應課稅品條例被捕，事後連同檢獲貨車及私煙證物等被關員一併帶走調查。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182舉報懷疑私煙活動。