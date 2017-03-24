﻿收緊住院索償條件 AIA火併「醫療霸權」

友邦（1299）首席執行官杜嘉祺將於十月空降滙豐（005）做新大班，退任前最後一擊是在內部力谷索償管理。友邦上月向私家醫生發信，建議不要安排「非必要」住院，結果惹來醫療界批評，有傳因為友邦等保險公司近年推出標榜「不設個別上限」的醫療保險，疑被個別私家醫生濫用，有理無理推薦病人選用最昂貴卻非必須的醫療服務。



《東周刊》報道，本月中滙豐突然宣佈委任五十九歲的杜嘉祺接替退休的主席范智廉做新大班，今年十月履新，消息令保險界愕然。友邦近日因收緊住院索償條件，正跟醫療界「火併」，作為友邦舵手的杜嘉祺無疑是當中的靈魂人物。



據友邦內部人士透露，近幾年本港私家醫院和醫生不斷加價，醫療通脹遠比一般通脹兇猛，醫療保費不斷按通脹飆升。有研究顯示，本港醫療通脹約為百分之九，高於亞太區平均百分之六至八的水平，對保險公司的保費及應付索償的「保險池」構成沉重壓力。



一哥跳槽前最後一擊



杜嘉祺大力推動「索償管理」，最「絕」一步是找來前衞生福利及食物局局長周一嶽出任友邦香港及澳門首席醫務官及企業顧問，友邦上月向私家醫生發信引起爭議，周一嶽在記者會上煞有介事批評，醫生有責任致力為病人及社會的利益，善用醫護資源，「唔可以因為你有錢，我想賺你啲錢，而畀多啲檢查你。」



一名友邦經紀透露，保險公司近年為爭生意，推出標榜大部份賠償項目「不設個別上限」的醫療保險，疑被濫用。例如友邦的「CEO至尊醫療保障計劃」系列保障額高達五千萬元，「其實好難有人醫病醫五千萬，據知唔少客因為咁，就算做小手術都會揀入院。」



大學生王小姐近月因乳頭腫痛求醫，確診為「乳腺炎」，醫生叫她立即住院治療，住院前，應診醫生先問她有否住院保險和保額多少，最後用盡八百蚊一日嘅房價上限，結果前後住了五天，費用共三萬元，形容「醫生『超』唔想我出院。」



