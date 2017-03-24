﻿濠賭場煞停全面禁煙 疑當局憂損害賭收

澳門自一二年一月一日起分階段實施新控煙法，賭場中場客要到吸煙室或室外才能抽煙，但政府一直有意落實室內全面禁煙，不理博企及賭廳業反對。政府上周二向立法會提交新控煙法修改文本，指賭場若於一九年前建立高規格吸煙室，便容許客人在場內吸煙，變相煞停全面禁煙。有分析指，當局除了憂慮影響賭收，亦因與博彩業從業員願意讓步、阻力消失有關。



《東周刊》報道，澳門新控煙法分階段實施五年多以來，由最初規定大部份公眾場所禁煙，到一四年十月全澳門賭場的中場博彩區禁煙，客人必須到吸煙室或室外才能吞雲吐霧；而賭廳則要設立非吸煙區，更要與吸煙區明確分隔，以及增設空氣淨化設施等；至一五年一月，澳門連酒吧、桑拿浴室等娛樂場所亦不准吸煙，政策按基本序完成。



不過，政府的終極目標是所有室內場所全面禁煙，賭廳也不例外，而中場的吸煙室亦要拆除。有關建議自一五年中呈交立法會討論以來，除多名議員表示反對外，亦在社會上引起激烈爭論。各大博企及賭廳負責人早前表示強烈反對，指澳門賭收已持續下跌，加大力度控煙勢將進一步打擊博彩業，但荷官等前線博彩業從業員則贊成賭場全面禁煙。



政府上周二向負責審議新控煙法的立法會第二常設委員會提交文本，建議法案明年一月一日生效，賭場有一年時間設立高規格吸煙室，若未能在限期前達標，該賭場便要全面禁煙。法案當日在二常會以八比二票數通過，稍後提交全體大會表決落實，通過機會極大，變相煞停全面禁煙。



有政界中人分析，政府現階段煞停全面禁煙，因博彩業環境出現大變，博企紛紛放風有裁員壓力，連經濟財政司司長梁維特亦開腔指現金分享與財政盈餘掛鈎，若稅收跌至財政預算失衡，或影響現金分享。種種因素令不少前線荷官對於賭場必須取消吸煙室，已不如當初堅持。