﻿反問憑甚麼能團結各界 林鄭質疑曾俊華 「將社會分去兩邊

選委明日投票選出下屆特首，候選人林鄭月娥昨天接受傳媒訪問，向對手曾俊華隔空發炮，暗批他只是「公關好、包裝強」，在競選過程中「不斷將個社會分去兩邊」，反問對方憑甚麼稱自己能團結各界。她明言不應視「攞到泛民果三百幾票裏面嘅提名」便可團結各界，強調建制派亦是社會上十分重要的板塊。



林鄭接受電視台訪問時直言民意須靠工程營造：「選一位特區行政長官，唔係應該選一位公關好、包裝強嘅行政長官。」她續說，選舉應看候選人的往績和前景，她稱自己擔任政務司司長的四年間，能紓緩行政立法關係，有信心能夠團結社會，「任何人如果只係希望施政係靠一個蜜月期，呢個就唔係好穩固嘅。」



施政非靠蜜月期



被問及不獲泛民派選委提名，是否代表其他候選人的凝聚能力比她高，她暗批曾俊華在競選期間分裂社會：「如果我哋冷靜咁睇返呢兩個幾月嘅選舉工程，就會睇到邊個以一個更加包容嘅方法，邊個以分裂嘅手法去做。」她質疑，如果有人在競選過程已「不斷將個社會分去兩邊」，暗指對手「憑乜嘢可令人覺得（佢）當選後，有團結各界嘅力量？」她說，不可單憑「攞到泛民嗰三百幾票裏面嘅提名」，便視為可團結社會，強調建制派亦是社會十分重要的板塊。



開心非做公職指標



林鄭表示，明白社會期望特首有能力維護「一國兩制」，若能當選，將會以自己的言行告訴市民，她能擁護香港的核心價值。對於前立法會主席曾鈺成指她並非令人喜歡合作的人。林鄭回應，不喜歡「好打得」這個綽號，是別人加諸她身上，因她並非強硬和不願聆聽意見的人，她強調：「行政長官呢份工作，唔係大家開開心心就得，香港o依家有好多好多嘅問題。有呢種決心嚟到處理問題，過程一定係艱辛，喺艱辛過程入面，一定會有人感到唔舒服。」她指，從來不會以開心作為做公職的指標。