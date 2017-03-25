﻿張曉明弔唁：青山為碑祭忠魂 殉職消防總隊目葬浩園

消防總隊目邱少明日前在馬鞍山吊手岩拯救行山情侶殉職，中聯辦主任張曉明昨午到田心消防局簽弔唁冊，他表示非常悲痛。公務員事務局表示，邱將於下月十三日設靈 ，翌日舉殯，其後安葬浩園。昨日繼續有司局長官員及市民到田心消防局簽弔唁冊及獻花悼念。



殉職消防總隊目邱少明（五十歲）生前工作的田心消防局，昨日繼續開放給市民弔唁。昨午約五時，中聯辦主任張曉明乘車抵達簽弔唁冊，在弔唁冊寫上：「捨身救人盡職守 青山為碑祭忠魂」；其後更向局內消防員慰問。



他表示，「非常悲痛，去年牛頭角發生迷你倉火災後，也曾參加公眾弔唁，當時邱少明也參加過火災的搶救的工作，所以今天又痛失了一位英雄。」他稱，這城市的安全與舒適的生活，有賴香港警隊和消防處，以及其他紀律部隊的默默奉獻，甚至付出生命作為代價，故在內心深處對他們充滿感恩，應該對香港紀律部隊成員有更多尊重和理解。律政司司長袁國強及政制及內地事務局局長譚志源昨亦有到田心消防局簽弔唁冊及慰問消防員。



消防處五個工會表示，同事及市民可以直接把捐款以現金、轉帳或劃線支票，抬頭註明LAU LELEN或劉靜瑜，存入邱少明遺孀LAU LELEN劉靜瑜的個人戶口：滙豐銀行戶口180-7-022700；或郵寄劃線支票至香港九龍油麻地廟街四十七至五十七號正康大廈二樓A座，香港消防處職工總會代收；抬頭註明LAU LELEN或劉靜瑜。



有中小學校的師生昨日亦到田心消防局弔唁，其中一間中學的學生在弔唁冊寫上：「田心消防局消防總隊目邱少明先生，「你捨己救人的精神，我們定必銘記於心。永遠懷念你。」



