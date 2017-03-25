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﻿惡漢搭訕食檸檬　泰女遭扯髮兼掌摑

2017-03-25 列印
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　　尖沙咀昨凌晨發生女遊客遇襲案。一名泰國籍女遊客（圖）與男友人在街頭遇上一名惡漢，對方上前搭訕被女事主拒絕時，竟然扯其頭髮及掌摑洩憤後逃去。報警後傷者獲送院，警方事後翻查閉路電視追緝兇徒。

　　遇襲泰國籍二十四歲女事主，昨凌晨二時四十五分，偕三十三姓何男友人途經尖沙咀加拿分道與厚福街交界時，一名中年男子上前搭訕，並在其男友人面前出言調戲她。女事主未有理會，即遭對方狂扯頭髮及掌摑受傷。兇徒傷人後逃去。何報警將女友人送院。
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