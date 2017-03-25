﻿曾太公開信：獄中煲呔意志堅

因公職人員行為失當罪成而身陷囹圄的前特首曾蔭權，其愛妻曾鮑笑薇仍不離不棄，多番探望以解相思之苦。曾蔭權服刑滿一個月之際，曾太發表公開信感謝大眾支持，更首度披露丈夫的鐵窗生活，寫道曾會「為日後的法庭聆訊維持堅強意志」，帖文發出短短數小時已有七百幾個讚好。



曾太透過面書專頁「Support Donald Tsang」發表中英公開信，透露丈夫身體正日益好轉，每天在閱讀、書寫和祈禱，同時深受聖言啟發：「內心抗拒卻仍遵從天主旨意而行的一件事，遠勝隨心所欲而得的千萬個成就」。



曾太又代表丈夫未能一一回覆慰問信而致歉，信中最後提到下周三晚舉行的特別彌撒，呼籲大家「一起」禱告。v