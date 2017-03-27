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﻿林鄭777票當選特首

2017-03-27 列印
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　　新一屆特首昨天誕生。林鄭月娥取得七百七十七名選委投票，擊敗得三百六十五票的曾俊華和得二十一票的胡國興，當選第五任特首。林鄭月娥指出，她的首要工作是修補撕裂和解開鬱結，團結大家向前。她又表示，自己無畏無私，會堅守向中央政府和香港負責的原則，並以港人的褔祉為依歸。
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