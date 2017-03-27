﻿林鄭許諾 補撕裂解鬱結 團結社會向前

新一屆特首選舉結果揭盅，林鄭月娥獲七百七十七票當選，成為本港首位女特首。她發表勝選宣言時強調，首要工作是修補社會撕裂，解開市民的鬱結，社會團結須一步一步建立。她會盡快約晤立法會各黨派的議員，為行政立法關係打好基礎。



選委會昨日在灣仔會展投票，一千一百九十四名選委中，有一千一百八十六人投了票，投票率九十九點三。林鄭在首輪投票得到七百七十七票，超過六百票門檻，當選特首，其得票率為六成五，高於梁振英上屆得六百八十九票和五成八得票率。



林鄭勝選後，偕丈夫林兆波及長子節思發表勝選宣言，答謝競選對手，讚揚他們在選舉過程的表現，令人敬佩。她明言，在參選中「聽到好多人的心聲，學到、體會好多新的事物，以及對事物的角度，我看到自己的不足，在往後日子要加把勁。」



盡快約見各黨派立會議員



她續說，身為特首，有責任找出社會問題癥結，宏觀地梳理問題，「我首要工作，是去修補撕裂和解開鬱結，團結大家向前。」她指，團結要「實實在在、一步一步」地建立，深信「行動比說話更有力」，她將盡快約見立法會各黨派的議員，為行政立法關係打好基礎。她又指，團結工作在候任期間開始，會盡快與各持份者討論每年增加五十億元教育經常開支、策略性運用財政及稅務措施、協助港人置業安居和改善居住環境等。



今落區謝市民支持



被問及會否到訪中聯辦謝票時，她說未來數日會禮節性拜會現任特首梁振英、終審法院首席法官馬道立及立法會主席梁君彥，另到訪中聯辦、外交部駐港特派員公署及駐港解放軍部隊等三個中央駐港機構。她強調，到訪中聯辦乃禮節性需要，並非謝票。特首辦昨午公佈，特首梁振英今日早上將在特首辦會見林鄭月娥，二人會面後將會見傳媒。另外，林鄭今天會落區多謝市民的支持。



國務院港澳辦及中聯辦均表示，特首選舉過程公開、公平、公正。港澳辦讚揚林鄭符合中央要求行政長官的四大條件，中央將依法履行任命程序；中聯辦則希望林鄭不負眾望，帶領政府及團結社會，落實一國兩制。新華社昨午在點票工作尚未完成前，率先報道林鄭取得超過法定當選要求的六百票，四十五分鐘後再度發文確認她當選。