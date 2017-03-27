﻿數度哽咽 籲港人勿放棄夢想 曾俊華歎巴塞奇蹟未實現

選前民調結果顯示民望高逾五成的曾俊華，昨日於敗選感言中稱，曾希望像西甲球會巴塞隆拿，在完場前一刻反敗為勝，但未能如願，說到獲市民支持時，他幾度哽咽，勉勵支持者勿放棄夢想，其「軍師」羅永聰一度落淚。被問及會否參與立法會補選，曾俊華回應不想當「葉劉淑儀2.0」，先作休息，再考慮去向。



以三百六十五票落敗的曾俊華，坦然接受選舉結果，又以球賽比喻心情，「我曾經想過，自己或許可以好像巴塞隆拿的那場經典勝仗一樣，在完場前一刻反敗為勝。但是現實就是，即使球隊踢得多麼好，又有球迷支持，還不斷入球，都未必能夠一定勝出。」



他談及競選時「落區」，有人從屯門「飛的」到美孚為他打氣，有母女排長龍為取得競選襟章等場面，他幾度停頓，哽咽感謝，「你們給我的回憶，足夠我咀嚼一生。是你們讓我成為一個更好的公僕，或者應該說，是你們讓我成為一個更好的人。」其兒子曾雕龍聞言眼中泛淚，其「軍師」、前政治助理兼競選辦義工羅永聰一度落淚。



笑稱不當「Regina 2.0」



曾俊華引用《聖經》指「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」勉勵支持者不要氣餒，不要失去信心，不要放棄香港，又引用電影《一代宗師》經典對白「憑一口氣，點一盞燈，念念不忘，必有迴響」，稱相信夢想有一天成真。他又對公務員團隊說，希望他們堅守崗位，與林鄭月娥一同努力。



被問及擁有高民望，會否考慮參與立法會補選，曾俊華笑指：「我不想做Regina（葉劉淑儀）2.0」，他休息數天後，再考慮去向。



胡官喻港人堅守原則



僅獲二十一票的胡國興，昨形容在逾九成建制派支持林太下，仍獲此票數「算不錯」，他感謝家人、團隊和選委支持，又寄語港人堅守原則，「我希望你同我，都會堅守自己的小陣地，在陽光之下努力，為生命的理想堅持。」他祝賀林太勝選，期望對方履行承諾，重新團結社會。