﻿四選票無效 有人寫粗口

特首選舉，二十三張選票被選舉主任裁定無效，包括十九張白票和四張問題票，其中一張問題票上被人寫單字粗言。選舉主任朱芬齡法官逐一展示五張問題選票，以裁決選票是否有效，最終只有一張投給林鄭月娥的問題票被裁定有效，其餘四張問題票，包括一張寫有單字粗言，被裁定並無作出投票意向；一張在三名候選人姓名上劃了交叉的同時，寫上「公民抗命，無畏無懼，我要真普選」；一張印有十五個剔號形成的大交叉；以及一張同時剔了三名候選人，全部被裁定為無效。



選舉管理委員會主席馮驊表示，昨日收到兩宗投訴，涉票站調查及入場安排，並無發現違規情況。被問到有選票寫有粗言，他指問題選票是由選舉主任處理，他不作評論，又指選委有全權選擇如何投票，如選票上有記認或無明確選擇，就不是有效票。