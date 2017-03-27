﻿林鄭當選 股評人：對股市影響輕微

證券界認為，林鄭月娥當選，對整體港股幫助有限，但個別板塊例如地產股等則較利好，而支持林鄭的選委所屬的上市集團亦不會有特別受惠。選舉完結後，投資者的焦點將再回到外圍市場，例如美國能否如期減稅等。



林鄭競選政綱中，樓市政策及推動金融業策略與投資市場較有關連。耀才證券植耀輝預計，特首選舉塵埃落定後，預料港股今天將呈拉鋸狀態，恒指波幅介乎二百至三百點之間。



麒麟金融集團主席曾永堅認為，由於市場早已預計林鄭勝出，相信消息對整體股市沒有特別影響，預計下屆政府樓市政策不會大變，對地產股有輕微的正面影響。



有市場人士認為，各大地產商均提名林鄭，其中恒地李兆基、會德豐吳光正、信和黃志祥等更是她團隊的資深顧問，但因林鄭已是眾多大集團支持的候選人，所以沒有財團會因林鄭當選而特別受惠。