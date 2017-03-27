﻿舊居風水好 邨民料樓價升 南豐新邨出女特首

林鄭月娥生於基層，小時候住板間房，勤奮用功，學業成績好，加入政府三十六年，獲選為本港首位女特首。林太在學時曾居住的港島南豐新邨，有街坊盛讚她有膽識，力撐她出任香港首位女領袖，相信她有能力領導香港前進。有地產代理分析，林太家人當年買入的頂層單位連天台景觀極佳，是罕有風水靚盤，相信南豐新邨出了特首，將帶旺該邨，同類單位更受追捧，樓價有望上升。南豐新邨早前一個低層單位，成交呎價創該屋苑新高，平均呎價達一萬七千零八十四元。



林鄭月娥競選期間推出小冊子，向公眾道出自己成長歷程，原來她童年時家住灣仔告士打道的板間房，五六伙共二十多人共住一個單位，生活環境與一般社會大眾同樣擠逼，每天放學回家後，只能把「碌架牀」的上層用作書桌做功課。



童年住板間房 父賣酒養家



林太的父親鄭阿毛，當年靠賣酒脫貧，一九七八年以十八萬一千元買下剛落成的南豐新邨一個頂層單位連天台，當時林太年僅二十一歲，正就讀香港大學。直至九九年鄭家沽出該物業，共獲利逾二百萬元，該單位其後經歷五次易主。



《東周刊》早前走訪林太位於南豐新邨的舊居，現任業主羅太指一家三口搬入後不久，已有鄰居告訴她林太曾住在該單位，她感到幸運，又指買入單位前，風水師對她說該處是風水旺地，入住後工作和生活也相當順利，「差不多每隔一年都會升一次職」。



林太的舊鄰居黎先生形容，林太一家好好人，而林太則較為文靜，每次看到他均會有禮貌地打招呼，但說話不多。



他又指當年常看見林太拿着書本到天台溫習，誇獎她讀書用功，「年年考第一」，較四名兄弟姊妹更出色。



南豐舊街坊撐適合領導政府



本報記者再訪林太的舊居，有住在同一幢大廈的街坊力撐她出任特首。與林太一家同樣於七十年代遷入南豐新邨的楊女士指，當年南豐新邨還是個小山頂，交通不及現時發達，港鐵和東區走廊還未開通，不過環境怡人，鄰里關係緊密，是不錯的置業選擇。



她指，多年前於住所大堂見過林太，估計她是探望家人，以她過去表現，楊女士認為林太作風硬朗，現時社會不穩，立法會不停拉布，相信林太是最適合人選領導政府有效施政。



另一名住戶徐小姐表示，欣賞林太「夠膽識」，即使有反對意見亦不怕面對群眾，期望她出任特首，可檢討本港目前出了很大問題的教育制度，讓下一代能愉快成長和學習。



長城物業區域經理兼合夥人鄧志良表示，南豐新邨單位實用，空氣清新，環境優美，落成至今都是非常受歡迎的半屋苑式置業佳選。他指林太家人購買的單位向南，看到翠綠山景和小溪流水，是不可多得的風水靚盤。



他續指，該屋苑人傑地靈，樂壇校長譚詠麟亦有持貨，不過由於盤源短缺，成交不多，近來一個低層單位價格就升至六百六十多萬元。近年受太古城上班族追捧，該屋邨租盤渴市，相信南豐析邨出特首，產生明星效應，帶旺同類單位受追捧，預計樓價仍會上升。