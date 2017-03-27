﻿師姐成香港「一姐」 母校師弟妹有期盼

林鄭月娥在嘉諾撒聖方濟各書院就讀中一至中七，及後升讀香港大學社會科學學院，一九八○年畢業。記者到訪過嘉諾撒聖方濟各書院和香港大學，發現她的師弟師妹對她有很多期望，相信對林太是一種鞭策。



嘉諾撒聖方濟各書院中一的劉同學，說她支持林太成為行政長官，對有校友當選感到光榮，希望她能幫助更多有需要的人。跟林太修讀同一科的港大社科院陳同學，認為林太是一個有原則、有能力的人，期望她更懂得凝聚香港人，她認為：「你點樣講嘢，已經影響人嘅觀感，可以處理得圓滑啲。」她指自己有興趣加入政府工作，追隨當年林太走過的路。



港大精算系四年級羅同學認為林太熟悉政府架構，希望她的經驗，有助她順暢施政。他表示，自己較擔心置業問題，期望林太能更多着墨在這方面。工商管理會計及財務系二年級的杜同學指，她寄語林太當選後，聆聽民意，真正與年輕人溝通。香港大學現屆學生會會長黃政銲就認為，年輕人面對很大壓力，而壓力源於教育制度；他呼籲新政府不要再逃避，認真審視教育問題。



林太讀港大時，曾在一九七九年組織清華大學交流團，民主黨李永達和單仲偕當年都是團員之一，林太曾指當年的自己與李、單二人「根本是一伙人」。本報記者致電單仲偕，他說當年的林太已是一個學生領袖，為人隨和。他期望林太當選後，檢討選舉工程中的過失，爭取市民的信任，否則即使有好政策，也事倍功半。



年年考第一 僅小學中期考失手



回顧林鄭月娥的求學生涯，她中學生活在港島區女子名校嘉諾撒聖方濟各書院度過，一直是模範生，且熱心參與社會活動。林鄭月娥曾透露，自己由小一至中七都考第一，只在小學中期考失手一次。林太的中學數學老師、前教育局長孫明揚太太鍾小芬亦大讚林太學習態度一流，是高材生。



除了品學兼優，林太熱衷服務人群。林太多次提及中學母校重視培養學生走入社會、服務人群，所以她在中學擔任總領袖生 （Head girl），又參加社會服務隊和義工，志願是找一份服務社會的工作。



中學流露領導才華



林太在學校的人緣很好，雖然她作風低調、個性文靜，但師妹鄧藹霖稱林太好受人尊敬，且跟舊同學幾十年來也保持聯絡。林太跟學校修女關係亦很好，更得她的宗教科老師李永援修女撰文支持她參選，稱讚她在中學時已「流露出領導的才華」，又有「願意為香港社會服務的心」。



中學畢業後，林鄭月娥於香港大學修讀社會科學學士，貫徹她在嘉諾撒聖方濟各書院的志願。林太曾分享指自己在中七時看了電視劇集《北斗星》，深深受到劉松仁所演的社工角色啟發，希望自己也做一名社工去幫助有需要的人。因此她在大學選了社會學，學習宏觀地探究社會問題的成因，並尋找解決之道。她亦十分關心社會議題，更有參與當時的金禧事件及油麻地艇戶事件等社會運動，是社運界活躍份子。