﻿陳肇始許曉暉有望「坐正」 林鄭新團隊有腹稿不問派別

林鄭月娥當選特首，管治團隊人選，備受關注。她強調會「廣納賢能、用人唯才」，又直言對組班已有一些腹稿，但不便透露名字。據悉，下屆問責班子將會「大換血」，財政司司長及律政司司長將會換人。



林鄭表示，組織問責團隊時會「廣納賢能、用人唯才」，邀請有心有力、有承擔的人加入班子，不論他們來自哪個派別，但未有透露心儀人選名字，她解釋「話我腦海內完全無一啲腹稿，當然唔係。」



她指，如泛民有合適人選，會極力爭取，相信中央都希望有人才全心全意支持特首，但直言「泛民嘅議員，或者泛民嘅人才，是否願意加入，反而係一個頭痛嘅問題。」



各局長由內部升遷



據悉，張建宗仍是政務司司長的頂頭大熱，但最近聽聞還有其他人選。財政司司長及律政司司長則很大機會換人，林鄭屬意現任律政司司長袁國強留任，但袁堅持離職，政圈有傳律政司司長熱門人選是資深大律師鄭若驊，但林鄭和鄭若驊不相熟，或存變數；有指資深大律師莫樹聯是熱門人選之一。



至於財政司司長，其中一個人選是渣打大中華及北亞區行政總裁洪丕正，但聞說有人向洪丕正查詢，他無意加入「熱廚房」；另外的傳聞人選，包括滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝、創興銀行副主席梁高美懿、港鐵主席馬時亨。局長方面，據悉主要會在現屆政府內部升遷，盛傳現任食衞局副局長陳肇始、民政事務局副局長許曉暉等均有望「坐正」局長。



此外，林鄭競選辦副主任李律仁，傳將取代陳家強，出任財經事務及庫務局局長。李曾任證監會企業融資部總監，後成為執業大律師，專打證券及金融相關官司。關愛基金專責小組主席、民主黨羅致光過去一直跟林鄭合作無間，預料林鄭會招攬羅致光入閣。不過，民主黨主席胡志偉強調，在未有普選前，不接受黨員加入政府管治班子或行會。